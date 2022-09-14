ВСУ взяли под контроль Киселевку – теперь от Херсона украинскую армию отделяет только Чернобаевка (карта)

Во вторник, 13 сентября, украинские военные во время контрнаступления освободили от российских войск Киселевку, расположенную в 25 км от Херсона.

Это означает, что единственный населенный пункт, разделяющий сегодня ВСУ с Херсоном, это Чернобаевка.

Об этом в эфире всеукраинского марафона рассказал глава Херсонского облсовета Александр Самойленко.

"Вчера был деоккупирован населенный пункт Киселевка, который расположен в непосредственной близости к самому областному центру. Единственный населенный пункт, разделяющий на сегодняшний день украинскую армию город Херсон, это знаменитая Чернобаевка", — сообщил председатель облсовета.

Также Самойленко добавил, что 13 сентября было точное попадание в место концентрации кафиров. Речь идет о Карантинном острове. Кроме того, есть попадание на территории Новой Каховки, в Голой Пристани и нескольких других городах области.

Карта боевых действий

Стоит отметить, что пока нет официального сообщения от Генерального штаба ВСУ об освобождении Киселевки.

Напомним, по мнению военного эксперта Александра Коваленко, сейчас ВСУ будут освобождать те территории, которые были оккупированы в 2022 году, поскольку там нет такой плотной обороны и фортификационных сооружений.

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