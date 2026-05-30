- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 16
- Время на прочтение
- 2 мин
ВСУ взяли под контроль ключевую трассу в Крым — Politico
Эта трасса обеспечивает поставки как аннексированного полуострова, так и российской группировки на южном фронте.
Применение большого количества дронов средней дальности в последние месяцы позволило Вооруженным силам Украины взять под контроль трассу Р-280 «Новороссия», называемую «сухопутным мостом» к оккупированному Крыму .
Об этом сообщает издание Politico .
По данным журналистов, эта трасса обеспечивает поставки как аннексированного полуострова, так и российской группировки на южном фронте – в районе Херсонской и Запорожской областей.
С начала весны удары беспилотников существенно усложнили работу российской ПВО в регионе, после чего украинские дроны получили возможность действовать глубже на оккупированных территориях.
Как пишет издание, теперь добраться до трассы «Новороссия», расположенной примерно в 100 км от линии фронта, для украинских БПЛА — это вопрос около одного часа полета.
Politico также отмечает, что такие удары по российским путям снабжения свидетельствуют о росте возможностей украинских беспилотных систем и увеличении масштабов их производства.
По оценкам Института изучения войны, атаки на транспортные маршруты вместе с ударами по составам, командным пунктам и системам ПВО ограничивают способность России опрокидывать войска и технику на фронт.
В результате, как отмечалось, темпы продвижения российских войск на южном направлении существенно снизились по сравнению с предыдущими годами.
Ранее сообщалось, что в ГУР сообщили о поражении российской техники в глубоком тылу, а российские Z-каналы уже признают проблемы с логистикой на трассе в Крым .
Мы ранее информировали, что подразделения Сил обороны Украины нанесли впечатления по ряду важных объектов российских захватчиков на оккупированных территориях .