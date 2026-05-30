ВСУ взяли под контроль ключевую трассу в Крым — Politico

Применение большого количества дронов средней дальности в последние месяцы позволило Вооруженным силам Украины взять под контроль трассу Р-280 «Новороссия», называемую «сухопутным мостом» к оккупированному Крыму .

Об этом сообщает издание Politico .

По данным журналистов, эта трасса обеспечивает поставки как аннексированного полуострова, так и российской группировки на южном фронте – в районе Херсонской и Запорожской областей.

С начала весны удары беспилотников существенно усложнили работу российской ПВО в регионе, после чего украинские дроны получили возможность действовать глубже на оккупированных территориях.

Как пишет издание, теперь добраться до трассы «Новороссия», расположенной примерно в 100 км от линии фронта, для украинских БПЛА — это вопрос около одного часа полета.

Politico также отмечает, что такие удары по российским путям снабжения свидетельствуют о росте возможностей украинских беспилотных систем и увеличении масштабов их производства.

По оценкам Института изучения войны, атаки на транспортные маршруты вместе с ударами по составам, командным пунктам и системам ПВО ограничивают способность России опрокидывать войска и технику на фронт.

В результате, как отмечалось, темпы продвижения российских войск на южном направлении существенно снизились по сравнению с предыдущими годами.

