ВСУ взяли под контроль остров Нестрига: что это значит для освобождения Херсонщины

Этот остров непосредственно входит в дельту Днепра и долгое время оставался серой зоной. Теперь территорию контролируют украинские Силы обороны.

Вооруженные силы Украины освободили остров Нестрига, расположенный в дельте Днепра на территории Белозерского района Херсонской области. Это зафиксировал, в частности, украинский информационный ресурс DeepState, обновивший накануне свои интерактивные карты. Это важный из тактической перспективы клочок суши посреди Днепра на Херсонщине.

Впоследствии об освобождении острова сообщил в Telegram Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Однако на юге ситуация все еще напряжена, отметил он. В то же время, он не уточнил, когда именно наши военные установили контроль над этой территорией.

"На Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрига", — сказал Сырский.

Само же село было деоккупировано украинскими войсками еще во время контрнаступления осенью 2022 года. Главнокомандующий ВСУ говорит, что россияне все еще надеются выбить наши войска из Крынок, но безуспешно.

Сырский также отметил, что ситуация на фронте обострилась. По его словам, пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, враг сосредоточил основные усилия по нескольким направлениям, создав значительное преимущество в силах и средствах.

Россияне активно атакуют по всей линии фронта, в некоторых направлениях имеют тактические успехи. Самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои.

По данным Генштаба, на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра, 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Сергей Грабский ранее заявлял, что сейчас речь не идет об удачном форсировании Днепра украинскими силами и наступлении на позиции россиян на левобережье Херсонщины.

По его мнению, ВСУ сосредоточены на обстрелах позиций и логистических маршрутов противника на юге.

"Вооруженные силы ведут методическую операцию по разрушению системы обороны противника на левом берегу Днепра в Херсонской области. Это четко видно по характеру наносимых ударов по базам, составам, пунктам управления, местам сосредоточения личного состава и по коммуникациям", — объяснял он BBC News Украина.

Эксперт указывает, что в Херсонской области сформировался определенный "треугольник", то есть украинские воины давят на российские позиции с двух сторон — со стороны правобережья Днепра и со стороны Запорожской области — и имеют возможность наносить удары вглубь оккупированной территории.

Соответственно, в таких условиях россияне не могут закрепиться и создать монолитную систему обороны своих позиций.

"Нестрига – под контролем ВСУ. РОВ практически полностью потеряли физический контроль на Днепре. Под контролем РОВ остается только небольшая сеть островов от Голой Пристани до Виноградного", – написал военный эксперт Александр Коваленко.

Справка:

Остров Нестрига входит в Национальный природный парк "Нижнеднепровский". На Херсонщине есть тысячи мелких островов, которые находятся в устье Днепра. Местные называют их плавнями. Он расположен на реке Днепр юго-западнее Херсона, между населенными пунктами Велетенское и Старая Збурьевка (последний – временно оккупирован российскими войсками). Россияне пытались захватить остров еще осенью 2023 года.

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