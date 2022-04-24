ВСУ взяли под контроль восемь населенных пунктов в Херсонской области

ВСУ взяли под контроль восемь населенных пунктов в Херсонской области

В Херсонской области захватчики активизировались накануне псевдореферендума, однако потеряли позиции.

Подразделения ВСУ взяли под контроль с позиций наблюдательных постов восемь населенных пунктов.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" на странице Facebook.

"На Херсонщине, накануне фейкового референдума, враг пытался активизироваться. Попытки штурмовать в направлении Александровки и Таврического успехов не имели. Попытки завладеть Николаевкой также оказались неудачными. Подразделения ВСУ отразили атаку противника", — говорится в сообщении.

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Также украинские военные разбили российские подразделения, скопившиеся в районе Киселевки с целью дальнейшего наступления на Посад-Покровское. Понеся значительные потери, войска РФ отошли в сторону Чернобаевки.

По данным ОК "Юг", общие потери противника составляют 74 российских военных, 13 единиц техники, среди которых 2 танка, система реактивного залпового огня, 6 единиц бронированной и инженерной техники, 4 БПЛА-разведчика.

В Херсонской области может начаться эвакуация из сел, находящихся в зоне боевых действий

Ранее стало известно, что украинские военные ликвидировали взвод оккупантов, которые обстреливали их позиции в Херсонской области.

Российские оккупанты начали принудительно "мобилизовать" мужчин на временно захваченной территории Херсонской области, чтобы потом бросить их на войну против сограждан.

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