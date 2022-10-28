ВСУ взяли под огневой контроль трассу Сватово-Кременная

Трасса Сватово-Кременная в Луганской области находится под контролем украинских военных, сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Об этом пишет "Суспильне".

"По последним данным в настоящее время, ВСУ взяли трассу под полный огневой контроль и там продолжается боевая работа, о которой сообщат позже", – проинформировал Череватый.

Напомним, ВСУ ежедневно на два-три километра продвигается вперед в Луганской области, сообщил 28 октября глава области Сергей Гайдай. По его данным, российские войска стащили к Сватову много техники и резервы.

В то же время оккупанты готовятся к обороне Попасной: возводят оборонные сооружения и вывезли из города людей вглубь области.

Заметим, что опасаясь наступления ВСУ на Сватово и Кременную, российские захватчики строят оборонительные сооружения, получившие название "линия Вагнера".

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