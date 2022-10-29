ВСУ взяли под огневой контроль важную для оккупантов железную дорогу – Арестович

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские военные взяли под огневой контроль важную железную дорогу, благодаря которой оккупанты поставляют оружие южной группировке.

Об этом он заявил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 29 октября.

"Несмотря на бравурные заявления о Крымском городе, там большие проблемы с пропуском тяжелых железнодорожных складов, способных провозить вооружение и технику. И даже большегрузных автомобилей. Железная дорога идет немного севернее Мариуполя, условно говоря, Иловайск-Волноваха-Токмак. Она поставляет все южное. группировка. Вся эта железная дорога находится под огневым контролем Вооруженных сил. Правда, дальними, типа HIMARS и дальнобойной артиллерии. Уже под нашим контролем", – отметил он.

Арестович подчеркнул, что две недели назад был удар по железной дороге в Иловайске, которую "хорошо проредили".

Ситуация на Донбассе

Российские оккупационные войска пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании сил обороны на отдельных направлениях и не прекращают ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Между тем аналитики Института изучения войны разоблачили россиян во лжи об "успехах" на Бахмутском направлении. Отмечается, российские войска не продвигаются в районе Бахмута, Донецкой области или где-либо еще вдоль линии фронта.