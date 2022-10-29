ВСУ взяли под огневой контроль важную для оккупантов железную дорогу – Арестович

Железную дорогу используют для обеспечения всей южной группировки.
Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские военные взяли под огневой контроль важную железную дорогу, благодаря которой оккупанты поставляют оружие южной группировке.
Об этом он заявил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 29 октября.
"Несмотря на бравурные заявления о Крымском городе, там большие проблемы с пропуском тяжелых железнодорожных складов, способных провозить вооружение и технику. И даже большегрузных автомобилей. Железная дорога идет немного севернее Мариуполя, условно говоря, Иловайск-Волноваха-Токмак. Она поставляет все южное. группировка. Вся эта железная дорога находится под огневым контролем Вооруженных сил. Правда, дальними, типа HIMARS и дальнобойной артиллерии. Уже под нашим контролем", – отметил он.
Арестович подчеркнул, что две недели назад был удар по железной дороге в Иловайске, которую "хорошо проредили".
Ситуация на Донбассе
Российские оккупационные войска пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании сил обороны на отдельных направлениях и не прекращают ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Между тем аналитики Института изучения войны разоблачили россиян во лжи об "успехах" на Бахмутском направлении. Отмечается, российские войска не продвигаются в районе Бахмута, Донецкой области или где-либо еще вдоль линии фронта.
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