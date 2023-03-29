ВСУ взяли в плен Александра Сергеевича Пушкина и записали его обращение к соотечественникам (видео)

Полный тезка русского поэта обратился к своим согражданам с призывом не ехать на войну.

Бойцы ВСУ взяли в плен оккупанта из Хабаровска, которого зовут Александр Сергеевич Пушкин. Он рассказал, что попал в штрафбат армии РФ из-за отказа выполнять приказы своего командира, отвоевал там два дня и оказался в руках украинских военных.

Об этом говорится в блоге спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.

Уже в плену кафир записал видео. В видео Пушкин рассказывает, как попал на войну с Дальнего Востока.

Александр Сергеевич участвовал в боях в селе Старомайорское Волновахского района Донецкой области в составе 394-го мотострелкового полка России, однако среди мобилизованных якобы вспыхнул бунт.

"Сначала бунт у нас был, потому что никто из мобилизованных не хотел воевать, абсолютно. Собирались, бунтовали, но приехали из штаба, замполит приехал, еще кто-то, половину разогнали народу. Также у нас могли двое скрыться, их так и не нашли. Сбежали с концами", – говорит Пушкин.

По словам оккупанта, он якобы лично отказался выполнять приказы комбата, за что его доставили в штрафбат. Он также призвал россиян, чтобы те не уходили в Украину.

"В штрафбате я отвоевал два дня и попал в плен. Ну, те, кто меня знает, ребята, не стоит сюда ехать и нечего здесь делать. Тем более воевать. Оно того не стоит", – заявил Пушкин в обращении к соотечественникам.

Напомним, ВСУ весной ликвидировали командира 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка, "героя России" Дмитрия Лисицкого, причастного к Иловайской трагедии 2014 года. А вот пропагандисты РФ назвали причину его смерти самоубийством.

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