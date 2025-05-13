ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
596
Время на прочтение
1 мин

ВСУ взяли в плен гражданина Узбекистана, воевавшего за РФ: как он оказался на фронте

Украинские бойцы пленили гражданина Узбекистана на Лиманском направлении: он рассказал, как оказался на фронте на стороне РФ.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Пленный гражданин Узбекистана

Пленный гражданин Узбекистана

На Лиманском направлении украинские защитники взяли в плен гражданина Узбекистана, воевавшего на стороне российской армии.

Об этом сообщили на Facebook-странице 63 отдельной механизированной бригады «Стальные львы»

«Редкий случай — бойцы 63 бригады на Лиманском направлении взяли в плен гражданина Узбекистана. Умит (так его зовут) пошел на штурм, получил по зубам, потерялся и пришел на позиции нашего 106-го батальона», — говорится в сообщении.

Наемник рассказал, что продался за российское гражданство и 2 млн рублей.

«В Узбекистане маленькие зарплаты. Работал на строительстве. русское гражданство требовалось. Сказали: „Год служишь — даем гражданство“, — рассказал пленный.

Умит утверждает, что ранее не имел военного опыта и в армии не служил после вербовки узбека сразу отправили на штурм украинских позиций.

«Я дураком был. Не думал, что так будет. Думал, в армии послужу и вернусь назад. Оказывается, здесь не армия, здесь убивать нужно человека. Я не хочу убивать. Я не хочу какую-нибудь страну уничтожать», — заверил пленный.

Напомним, пленные китайцы рассказали, как попали в ад войны в Украине.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie