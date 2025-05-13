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ВСУ взяли в плен гражданина Узбекистана, воевавшего за РФ: как он оказался на фронте
Украинские бойцы пленили гражданина Узбекистана на Лиманском направлении: он рассказал, как оказался на фронте на стороне РФ.
На Лиманском направлении украинские защитники взяли в плен гражданина Узбекистана, воевавшего на стороне российской армии.
Об этом сообщили на Facebook-странице 63 отдельной механизированной бригады «Стальные львы»
«Редкий случай — бойцы 63 бригады на Лиманском направлении взяли в плен гражданина Узбекистана. Умит (так его зовут) пошел на штурм, получил по зубам, потерялся и пришел на позиции нашего 106-го батальона», — говорится в сообщении.
Наемник рассказал, что продался за российское гражданство и 2 млн рублей.
«В Узбекистане маленькие зарплаты. Работал на строительстве. русское гражданство требовалось. Сказали: „Год служишь — даем гражданство“, — рассказал пленный.
Умит утверждает, что ранее не имел военного опыта и в армии не служил после вербовки узбека сразу отправили на штурм украинских позиций.
«Я дураком был. Не думал, что так будет. Думал, в армии послужу и вернусь назад. Оказывается, здесь не армия, здесь убивать нужно человека. Я не хочу убивать. Я не хочу какую-нибудь страну уничтожать», — заверил пленный.
Напомним, пленные китайцы рассказали, как попали в ад войны в Украине.