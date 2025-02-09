ВСУ взяли в плен многие военные армии РФ на Северском направлении: о чем свидетельствует их допрос

На Северском направлении Силы обороны взяли в плен многие военные армии РФ. У них нет никакого желания воевать.

Об этом рассказал командир батальона беспилотных систем "Antares" 4-й бригады НГУ "Рубеж" Руслан Пиддубный.

"Противник пытался малыми группами осуществить наступление на некоторых участках. Но у нас получилось его полностью остановить и много личного состава противника попало к нам в плен", — заметил он.

По словам Пиддубного, допрос пленных демонстрирует, что их морально-психологическое состояние на очень низком уровне.

"Та сдавшаяся в плен группа говорит, что желания воевать у них нет, потому что на этом направлении, они терпят очень сильные потери".

Он пояснил, что на Северском направлении не было продвижения именно потому, что противник нес потери 1 до 10 (украинские и российские бойцы соответственно). Даже когда у тебя большая армия, отмечает военный, рано или поздно ресурс закончится. Это и происходит сейчас на Северском направлении.

"Географическое положение лучше у противника, здесь вопросов нет. Но с точки зрения наступления на нас... Пусть пробуют дальше, будут нести еще большие потери", — резюмировал воин.

Напомним, за минувшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины 1460 солдат, самолет и 127 единиц автомобильной техники.

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