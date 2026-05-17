ВСУ взяли в плен оккупантов, проникших через трубу вблизи Орехова

Фото иллюстративное / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Бойцы 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ захватили в плен группу российских военных, пытавшихся незаметно проникнуть в украинские позиции через газовую трубу на Ореховском направлении.

Об этом сообщили бойцы 65-й отдельной механизированной бригады.

По информации, маршрут окупантов пролегал подземной газовой трубой: вход в нее был расположен на временно оккупированной территории, а выход — недалеко от позиций Сил обороны Украины.

О чем рассказали пленные

Пленные российские штурмовики рассказали, что внутри трубы преодолели около 13 километров. Также они заявили, что после мероприятия группы трубу якобы заварили, чтобы исключить возвращение назад.

Украинские военные, по их словам, заранее узнали о намерениях противника использовать газовую магистраль для скрытого передвижения и подготовились к встрече диверсионной группы.

Пленные оккупанты сообщили, что у выхода из трубы увидели открытки с инструкциями и контактами для добровольной сдачи в плен.

Напомним, ранее были поражены предприятие ВПК и ряд нефтеобъектов в Московской области, а также военный аэродром «Бельбек» в Крыму.

А против 17 мая Московская область и временно оккупированный Крым подверглись масштабной атаке БпЛА.

