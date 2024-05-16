ВСУ взяли в плен оккупантов на Харьковщине: операция попала на видео

ССО и 92-я ОШБр взяли в плен оккупантов на Харьковщине.

Силы специальных операций ВСУ совместно с бойцами 92-й отдельной штурмовой бригады провели успешную зачистку одного из населенных пунктов на Харьковщине, уничтожив четверых и захватив в плен двух российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба ССО ВСУ.

Операторы 8-го отдельного полка Сил специальных операций (ВСО) ВСУ вместе с бойцами 92-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) провели операцию по зачистке одного из населенных пунктов на Харьковщине.

Во время нее украинские военные обнаружили группу российских военнослужащих, занявших гражданское здание и сопротивлявшихся. В результате боя четыре оккупанта были уничтожены, а еще двое взяты в плен.

Представители ССО отметили, что пленных российских солдат ожидает допрос, после чего их планируют обменять на попавших в плен украинских военных.

"Работаем спокойно, взвешенно, результативно", - подчеркнули операторы ССО.

ССО и 92-я ОШБр взяли в плен оккупантов на Харьковщине: как это было (видео)

Отметим, что на 15 мая наступление россиян на севере Харьковщины замедлилось. Россияне предпочитают создание "буферной зоны" на границе более глубокому проникновению на Харьковщину.

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