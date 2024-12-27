ВСУ взяли в плен солдата КНДР: детали от разведки Южной Кореи

Украинские Силы обороны взяли в плен раненого северокорейского солдата в Курской области. Накануне вечером информация появилась на украинских медиа.

Разведка Южной Кореи подтвердила данные о попадании в плен солдата КНДР, сообщаетYonhap News Agency.

Южнокорейское информационное агентство 27 декабря распространило заявление разведки Республики Корея с подтверждением, что раненый северокорейский солдат был захвачен живым.

"Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны (мы) подтвердили захват раненого северокорейского солдата и планы тщательно изучить дальнейшее развитие событий", — говорится в коротком релизе Национальной разведывательной службы.

Заметим, что 26 декабря, в Сети появились сообщения с фотографией о том, что воины Сил специальных операций ВСУ, вероятно, взяли в плен воевавшего на стороне России первого солдата КНДР. Вероятно, северокорейский военный получил ранения. Впрочем, подробных данных по его состоянию не было.

"Группа ССО провела операцию по уничтожению врага на Курском направлении. Кроме успешного выполнения задачи также не обошлось без трофеев: пленные, в том числе и наемник из Кореи, а также БТР, оснащенный противокумулятивной защитой", — говорится в материале украинских СМИ.

В случае подтверждения информации этот случай можно назвать первым пополнением "обменного фонда" северокорейскими солдатами.

Напомним, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула высказал мнение о том, что можно ожидать даже миллионную вражескую армию, которая будет воевать против Украины. Военный эксперт также предположил, что Путин будет активно использовать северокорейских солдат на уже оккупированной территории Украины.

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