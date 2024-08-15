ВСУ взяли в плен тысячи российских срочников: эксперт озвучил важную деталь

Украинским военным удалось взять в плен более двух тысяч пленных российских срочников.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Для понимания, вся группировка Курск составляла до 10 тыс. тел. То есть 1/4 группировки в минус только пленными. Что там по 200 и 300 сложно сказать. При этом на вторую неделю операции в плен продолжают попадать именно срочники. То есть, несмотря на происходящее так и не убрали в тыловую зону КО", — отметил Коваленко.

По его словам, это хорошие новости для наших ребят, которых мы заждались дома и мучаются в российском плену.

" Сегодня сотни и тысячи сдаваемых в плен срочных РОВ завтра сотни и тысячи наших героев и героинь, вернувшихся домой в", — добавил он.

Напомним, недавно стало известно, что спецназовцы СБУ взяли в плен 102 российских солдат в Курщине РФ.

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