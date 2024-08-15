ВСУ взяли в плен тысячи российских срочников: эксперт озвучил важную деталь

Таким образом, Украина имеет шанс вернуть домой пленных.
Украинским военным удалось взять в плен более двух тысяч пленных российских срочников.
Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
"Для понимания, вся группировка Курск составляла до 10 тыс. тел. То есть 1/4 группировки в минус только пленными. Что там по 200 и 300 сложно сказать. При этом на вторую неделю операции в плен продолжают попадать именно срочники. То есть, несмотря на происходящее так и не убрали в тыловую зону КО", — отметил Коваленко.
По его словам, это хорошие новости для наших ребят, которых мы заждались дома и мучаются в российском плену.
" Сегодня сотни и тысячи сдаваемых в плен срочных РОВ завтра сотни и тысячи наших героев и героинь, вернувшихся домой в", — добавил он.
Напомним, недавно стало известно, что спецназовцы СБУ взяли в плен 102 российских солдат в Курщине РФ.