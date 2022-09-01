ВСУ за день "демилитаризовали" 9 складов боеприпасов и 2 командных пункта оккупантов

Украинские военные в течение 1 сентября уничтожили девять складов боеприпасов российских войск, а также два их командных пункта.

Защитники Украины проделали эту работу в Херсонской, Запорожской, Николаевской областях и в Донецке.

Об этом сообщили в ВСУ.

"Продолжаем рубрику под названием уничтоженные склады БК и базы рашистов. В течение суток было демилитаризовано 9 складов БК и 2 командных пункта русни", – говорится в заявлении.

Так, "демилитаризация" захватчиков состоялась в следующих локациях:

Генический район, Херсонщина. Уничтожен склад боеприпасов;

Херсонская область (где именно – уточняется). Уничтожены два командных пункта;

Олешки (район), Херсонщина. Уничтожен склад боеприпасов;

Мелитопольский район, Запорожье. Уничтожен склад боеприпасов;

Баштанский район Николаевской области. Уничтожен склад боеприпасов;

Новая Каховка (район), Херсонщина. Уничтожен склад боеприпасов;

Донецк. Уничтожен склад боеприпасов;

Казачье, Херсонщина. Уничтожен склад боеприпасов;

Снигиревка, Николаевщина. Уничтожен склад боеприпасов;

Бериславский район, Херсонщина. Уничтожен склад боеприпасов.

Напомним, в Херсонской области ВСУ уничтожили вражескую понтонную переправу через Днепр.