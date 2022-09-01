ВСУ за день "демилитаризовали" 9 складов боеприпасов и 2 командных пункта оккупантов

Украинские военные в течение 1 сентября уничтожили девять складов боеприпасов российских войск, а также два их командных пункта.
Защитники Украины проделали эту работу в Херсонской, Запорожской, Николаевской областях и в Донецке.
Об этом сообщили в ВСУ.
"Продолжаем рубрику под названием уничтоженные склады БК и базы рашистов. В течение суток было демилитаризовано 9 складов БК и 2 командных пункта русни", – говорится в заявлении.
Так, "демилитаризация" захватчиков состоялась в следующих локациях:
- Генический район, Херсонщина. Уничтожен склад боеприпасов;
- Херсонская область (где именно – уточняется). Уничтожены два командных пункта;
- Олешки (район), Херсонщина. Уничтожен склад боеприпасов;
- Мелитопольский район, Запорожье. Уничтожен склад боеприпасов;
- Баштанский район Николаевской области. Уничтожен склад боеприпасов;
- Новая Каховка (район), Херсонщина. Уничтожен склад боеприпасов;
- Донецк. Уничтожен склад боеприпасов;
- Казачье, Херсонщина. Уничтожен склад боеприпасов;
- Снигиревка, Николаевщина. Уничтожен склад боеприпасов;
- Бериславский район, Херсонщина. Уничтожен склад боеприпасов.
Напомним, в Херсонской области ВСУ уничтожили вражескую понтонную переправу через Днепр.