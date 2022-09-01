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ВСУ за день "демилитаризовали" 9 складов боеприпасов и 2 командных пункта оккупантов

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ВСУ за день "демилитаризовали" 9 складов боеприпасов и 2 командных пункта оккупантов

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские военные в течение 1 сентября уничтожили девять складов боеприпасов российских войск, а также два их командных пункта.

Защитники Украины проделали эту работу в Херсонской, Запорожской, Николаевской областях и в Донецке.

Об этом сообщили в ВСУ.

"Продолжаем рубрику под названием уничтоженные склады БК и базы рашистов. В течение суток было демилитаризовано 9 складов БК и 2 командных пункта русни", – говорится в заявлении.

Так, "демилитаризация" захватчиков состоялась в следующих локациях:

  • Генический район, Херсонщина. Уничтожен склад боеприпасов;
  • Херсонская область (где именно – уточняется). Уничтожены два командных пункта;
  • Олешки (район), Херсонщина. Уничтожен склад боеприпасов;
  • Мелитопольский район, Запорожье. Уничтожен склад боеприпасов;
  • Баштанский район Николаевской области. Уничтожен склад боеприпасов;
  • Новая Каховка (район), Херсонщина. Уничтожен склад боеприпасов;
  • Донецк. Уничтожен склад боеприпасов;
  • Казачье, Херсонщина. Уничтожен склад боеприпасов;
  • Снигиревка, Николаевщина. Уничтожен склад боеприпасов;
  • Бериславский район, Херсонщина. Уничтожен склад боеприпасов.

Напомним, в Херсонской области ВСУ уничтожили вражескую понтонную переправу через Днепр.

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