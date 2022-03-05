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ВСУ за день сбили 5 вертолетов, 2 самолета оккупантов и ликвидировали российского полковника

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Возле Броваров защитники нанесли удар по мотострелковой бригаде Центрального военного округа российских оккупантов.

Украинские защитники смело защищают государство и ликвидируют оккупантов. По состоянию на 18.00 5 марта удалось достичь побед.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На подступах к Броварам, в районе населенного пункта Перемога, защитниками Украины нанесен авиационный удар по 15-й отдельной мотострелковой бригаде Центрального военного округа российских оккупантов, потери уточняются.

Кроме того, подразделениями Вооруженных Сил Украины уничтожен командир 247 гвардейского десантно-штурмового полка Южного военного округа ВС РФ полковник Константин Зизевский.

Также сбиты 2 самолета российских оккупантов, 3 летчика взяты в плен, 1 - уничтожен. Сбиты 5 вертолетов и 1 БПЛА врага.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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