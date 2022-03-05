ВСУ за день сбили 5 вертолетов, 2 самолета оккупантов и ликвидировали российского полковника

ВСУ за день сбили 5 вертолетов, 2 самолета оккупантов и ликвидировали российского полковника

Возле Броваров защитники нанесли удар по мотострелковой бригаде Центрального военного округа российских оккупантов.

Украинские защитники смело защищают государство и ликвидируют оккупантов. По состоянию на 18.00 5 марта удалось достичь побед.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На подступах к Броварам, в районе населенного пункта Перемога, защитниками Украины нанесен авиационный удар по 15-й отдельной мотострелковой бригаде Центрального военного округа российских оккупантов, потери уточняются.

Кроме того, подразделениями Вооруженных Сил Украины уничтожен командир 247 гвардейского десантно-штурмового полка Южного военного округа ВС РФ полковник Константин Зизевский.

Также сбиты 2 самолета российских оккупантов, 3 летчика взяты в плен, 1 - уничтожен. Сбиты 5 вертолетов и 1 БПЛА врага.