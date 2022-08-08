ВСУ за день сбили четыре российские ракеты: страна-оккупант потратила 26 млн долларов

Россия утром, 8 августа, выпустила по Украине четыре ракеты "Калибр".

Все вражеские ракеты сбила украинская противовоздушная оборона. Стоимость неудачного ракетного обстрела стоила россиянам 26 млн долларов.

Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, одна ракета "Калибр" стоит 6,4 млн долларов. Украина успешно сбила все российские ракеты.

"По оценке Forbes, общая стоимость четырех сбитых "Калибров" составляет $26 млн", — сообщило издание.

Напомним, в Уманском районе сегодня, 8 августа, во время воздушной тревоги сработало ПВО.

Также над Одесщиной ПВО сбила крылатую ракету, которую россияне запустили с подводной лодки.

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