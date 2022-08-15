ВСУ за день сбили российский вертолет, два беспилотника и ракету: подробности

Украинские защитники 15 августа сбили один вертолет Ка-52.
Также защитники уничтожили два "Орлана-10" и авиационную ракету.
Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.
"Кроме вертолета Ка-52, о котором мы сообщали утром, в течение суток, 15 августа, зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и авиационная ракета "воздух-поверхность" Х-59. Все цели в Запорожском направлении", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром ВСУ сбили вражеский "Аллигатор" в Донецкой области.
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