ВСУ за день сбили российский вертолет, два беспилотника и ракету: подробности

Также защитники уничтожили два "Орлана-10" и авиационную ракету.

Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

"Кроме вертолета Ка-52, о котором мы сообщали утром, в течение суток, 15 августа, зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и авиационная ракета "воздух-поверхность" Х-59. Все цели в Запорожском направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром ВСУ сбили вражеский "Аллигатор" в Донецкой области.

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