ВСУ за день уничтожили четыре склада боеприпасов и три базы российских оккупантов

Украинские военные в течение 26 августа уничтожили четыре склада боеприпасов российских войск, три базы оккупантов и предварительно воинскую часть.
Соответствующие удары ВСУ нанесли в Херсонской, Луганской, Харьковской и Запорожской областях.
Об этом сообщили в Вооруженных Силах.
Так, в течение суток демилитаризация российских оккупантов состоялась в следующих локациях:
- Нововоскресенское, Херсонщина. Уничтожен склад боеприпасов;
- Кадиевка (Стаханов), Луганская область. Уничтоженная база;
- Терновая, Харьковщина. Уничтожен склад боеприпасов;
- Чернобаевка, Херсон. Уничтожен склад боеприпасов и предварительно попадание в воинскую часть;
- Черниговка, Запорожье. Уничтоженная база;
- Херсонский район. Уничтоженн склад боеприпасов и база;
- Новобогдановка (район). Запорожье. Уточняется.
Напомним, после атак ВСУ 26 августа секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал захватчикам продолжение и "подарки каждый день".
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