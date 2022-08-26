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ВСУ за день уничтожили четыре склада боеприпасов и три базы российских оккупантов

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ВСУ за день уничтожили четыре склада боеприпасов и три базы российских оккупантов

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские военные в течение 26 августа уничтожили четыре склада боеприпасов российских войск, три базы оккупантов и предварительно воинскую часть.

Соответствующие удары ВСУ нанесли в Херсонской, Луганской, Харьковской и Запорожской областях.

Об этом сообщили в Вооруженных Силах.

Так, в течение суток демилитаризация российских оккупантов состоялась в следующих локациях:

  • Нововоскресенское, Херсонщина. Уничтожен склад боеприпасов;
  • Кадиевка (Стаханов), Луганская область. Уничтоженная база;
  • Терновая, Харьковщина. Уничтожен склад боеприпасов;
  • Чернобаевка, Херсон. Уничтожен склад боеприпасов и предварительно попадание в воинскую часть;
  • Черниговка, Запорожье. Уничтоженная база;
  • Херсонский район. Уничтоженн склад боеприпасов и база;
  • Новобогдановка (район). Запорожье. Уточняется.

Напомним, после атак ВСУ 26 августа секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал захватчикам продолжение и "подарки каждый день".

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