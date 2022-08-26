ВСУ за день уничтожили четыре склада боеприпасов и три базы российских оккупантов

Украинские военные в течение 26 августа уничтожили четыре склада боеприпасов российских войск, три базы оккупантов и предварительно воинскую часть.

Соответствующие удары ВСУ нанесли в Херсонской, Луганской, Харьковской и Запорожской областях.

Об этом сообщили в Вооруженных Силах.

Так, в течение суток демилитаризация российских оккупантов состоялась в следующих локациях:

Нововоскресенское, Херсонщина. Уничтожен склад боеприпасов;

Кадиевка (Стаханов), Луганская область. Уничтоженная база;

Терновая, Харьковщина. Уничтожен склад боеприпасов;

Чернобаевка, Херсон. Уничтожен склад боеприпасов и предварительно попадание в воинскую часть;

Черниговка, Запорожье. Уничтоженная база;

Херсонский район. Уничтоженн склад боеприпасов и база;

Новобогдановка (район). Запорожье. Уточняется.

Напомним, после атак ВСУ 26 августа секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал захватчикам продолжение и "подарки каждый день".

Потери россиян на 26 августа: уничтожены почти 46 тысяч оккупантов

Читайте также: