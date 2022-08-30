ВСУ за день уничтожили пять складов боеприпасов, две базы и штаб российских оккупантов

Украинские военные 30 августа уничтожили пять российских складов с боеприпасами, две базы и один вражеский штаб.

Цели оккупантов были поражены на Херсонщине, Запорожье и Донетчине.

Об этом сообщает Telegram-канал "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

"Продолжаем рубрику под названием уничтоженые склады БК и базы рашистов. В течение суток было демилитаризовано 5 складов БК, 2 базы, 1 штаб русни", – говорится в сообщении.

Демилитаризация врага произошла в следующих локациях:

Херсон. Уничтожены штаб и склад боеприпасов;

Васильевский район, Запорожье. Уничтожен склад боеприпасов;

Новая Збурьевка, Херсон. Попадание в базирование;

Таврийск, Херсон. Уничтожен склад боеприпасов и база;

Ясиноватая, Донетчина. Уточняется;

Макеевка, Донетчина. Уточняется;

Берислав и район, Херсон. Уничтожены два склада боеприпасов.

Напомним, 30 августа депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил о работе ВСУ по оккупантам в регионе и известил о покушении на "начальника дежурной части Госавтоинспекции".

Карта войны на 30 августа: враг пытался прорвать украинскую оборону на Харьковщине

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