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ВСУ за день уничтожили пять складов боеприпасов, две базы и штаб российских оккупантов

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ВСУ за день уничтожили пять складов боеприпасов, две базы и штаб российских оккупантов

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские военные 30 августа уничтожили пять российских складов с боеприпасами, две базы и один вражеский штаб.

Цели оккупантов были поражены на Херсонщине, Запорожье и Донетчине.

Об этом сообщает Telegram-канал "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

"Продолжаем рубрику под названием уничтоженые склады БК и базы рашистов. В течение суток было демилитаризовано 5 складов БК, 2 базы, 1 штаб русни", – говорится в сообщении.

Демилитаризация врага произошла в следующих локациях:

  • Херсон. Уничтожены штаб и склад боеприпасов;
  • Васильевский район, Запорожье. Уничтожен склад боеприпасов;
  • Новая Збурьевка, Херсон. Попадание в базирование;
  • Таврийск, Херсон. Уничтожен склад боеприпасов и база;
  • Ясиноватая, Донетчина. Уточняется;
  • Макеевка, Донетчина. Уточняется;
  • Берислав и район, Херсон. Уничтожены два склада боеприпасов.

Напомним, 30 августа депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил о работе ВСУ по оккупантам в регионе и известил о покушении на "начальника дежурной части Госавтоинспекции".

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