ВСУ за день захватили более 10 позиций окупантов: Маляр — о продвижении на окраинах Бахмута

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о продвижении ВСУ в районе Бахмута. Она заметила, что в самом городе продолжаются жестокие бои.

Об этом она написала на своем телеграмм-канале.

"Продолжаем двигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода. Наши подразделения за сегодняшний день захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского. Взято в плен вражеских солдат из разных частей", — написала Маляр.

Заместитель министра обороны Украины подчеркнула, что ситуация в этом направлении очень сложная, однако украинские воины делают невероятное.

"Вопреки всем обстоятельствам. Когда невероятно вероятно. Кто знает реальную обстановку и находится сейчас там, понимает всю остроту ситуации. Это когда 1 метр по сложности выполнения задач стоит 10 км. Наши действуют на грани сверхчеловеческих возможностей. Действуют твердо, решительно и профессионально", – сообщила она.

Анна Маляр также отметила, что оккупанты пытаются продвигаться в Бахмуте, уничтожая все на своем пути. Сейчас там продолжаются жестокие бои. Она добавила, что благодаря воинам ВСУ оккупанты не могут окружить Бахмут.

"Командующий Сырский держит ситуацию под контролем. Анализирует, планирует, принимает решение. Как и должно быть, настоящий боевой генерал с войском в самые горячие моменты. Рядом с ним умело управляют подчиненными войсками бригадные генералы Богомолов и Гнатов. Они реализуют общий замысел операции", — написала Маляр.

Бои за Бахмут

Российские оккупанты с августа 2022 года пытаются захватить город Бахмут Донецкой области. Россияне туда перебросили кадровых военных и террористов из ЧВК "Вагнер". Там долгое время уже продолжаются кровопролитные бои, из-за чего город почти полностью разрушен.

В отчете американского Института изучения войны говорится, что в мае ВСУ начали контратаки на Бахмутском направлении и пытаются освободить эту территорию от российских оккупантов.

Оккупационное Министерство обороны РФ заявило о смерти двух полковников, воевавших против Вооруженных сил Украины под Бахмутом на Донетчине.

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