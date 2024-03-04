ВСУ за две недели уничтожили больше Су-34, чем РФ производит за год: сколько самолетов осталось

Роман Свитан считает, что теперь россияне прекратят выпуск других самолетов и срочно поставят на производство только Су-34, чтобы восполнить потери.

Украинские военные за две недели уничтожили больше российских истребителей-бомбардировщиков Су-34, чем РФ производит за год. Это безвозвратные потери, по меньшей мере, на ближайший год.

Такое мнение летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан высказал в интервью Oboz.ua.

Через две недели украинские бойцы уже уничтожили больше самолетов Су-34, чем Россия производит за год. Так, воздушных судов такого уровня в стране-агрессоре производится около 20 в год.

"Из них Су-34 – до десятка. Но там используется механизм замещения. Например, если нужно больше Су-34, то производится меньше Су-35, или, например, за счет производства Су-30 производят больше Су-34", – объяснил Свитан.

По его мнению, теперь россияне прекратят выпуск других самолетов и срочно поставят на производство только Су-34, чтобы восполнить потери.

"Но уже не восполнят. Это безвозвратные потери бомбардировщиков по меньшей мере на ближайший год", – оценил эксперт.

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По его словам, сейчас у России есть на вооружении небольшой запас бомбардировщиков.

"Они имели около сотни Су-34, еще около сотни Су-35, плюс около сотни Су-30. И вот уже более 10%, по крайней мере, Су-34, мы уже уничтожили", — отметил Свитан.

Напомним, за февраль 2024 года Украина уничтожила 13 российских Су-34. По мнению Свитана, этот успех Сил обороны, прежде всего, связан с тем, что российская авиация предоставила им большее количество целей для сбивания.

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