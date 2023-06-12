ВСУ за неделю освободили 7 населенных пунктов: в Минобороны рассказали об успехах во время наступления

ВСУ через неделю вернули под контроль Украины 90 квадратных километров

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю ВСУ освободили семь населенных пунктов, находившихся под контролем российской оккупационной армии. Речь идет о Лобковом, Левадном, Новодаровке, Нескучном, Сторожевом, Макаровке, Благодатном.

Об этом она написала на своем телеграмм-канале.

"За прошедшую неделю в ходе ведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах — продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км. Площадь территории взятой под контроль 90 кв.км. Освобождены 7 населенных пунктов: Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное", — написала Маляр.

Наступление ВСУ: что известно

11 июня в Минобороны подтвердили увольнение Благодатного и Макаровки. Также Анна Маляр сообщила об успехах на Бахмутском направлении. ВСУ сообщали об освобождении села Нескучное Донецкой области.

Вооруженные силы Украины во время контрнаступления освободили от оккупантов Сторожево Донецкой области. Деоккупировали село морские пехотинцы 35-й бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что контрнаступление пока не массированое — в бой вошел первый эшелон войск.

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