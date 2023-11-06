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ВСУ за неделю "поймали" более 5 тысяч оккупантов и сотни вражеской техники — отчет

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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ВСУ за неделю "поймали" более 5 тысяч оккупантов и сотни вражеской техники — отчет

Уничтоженный танк окупантов / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские военные ежедневно сокращают численность вражеской армии и их техники.

Силы обороны Украины за прошедшую неделю с 30 октября по 5 ноября уничтожили более 5 тысяч солдат оккупационной армии РФ и сотни вражеской техники.

Об этом пишет Military Media Center.

За неделю враг понес следующие потери:

  • личный состав – 5160 (условно 10 батальонов*);
  • танки – 77 (условно 3 танковых батальона*);
  • боевые бронированные машины – 154 (условно 5 мотострелковых батальонов*);
  • артиллерийские установки – 162 (условно 9 артиллерийских дивизионов*);
  • ракеты – 10;
  • самолеты – 1.

1 батальон – около 500 человек; 1 танковый батальон – примерно 31 танк; 1 мотострелковый батальон – около 34 машин; 1 артдивизион – около 18 армат.

Напомним, по данным Генштаба, в течение 5 ноября ВСУ ликвидировали или ранили на фронте 880 российских оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
401
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