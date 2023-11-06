ВСУ за неделю "поймали" более 5 тысяч оккупантов и сотни вражеской техники — отчет

Украинские военные ежедневно сокращают численность вражеской армии и их техники.

Силы обороны Украины за прошедшую неделю с 30 октября по 5 ноября уничтожили более 5 тысяч солдат оккупационной армии РФ и сотни вражеской техники.

Об этом пишет Military Media Center.

За неделю враг понес следующие потери:

личный состав – 5160 (условно 10 батальонов*);

танки – 77 (условно 3 танковых батальона*);

боевые бронированные машины – 154 (условно 5 мотострелковых батальонов*);

артиллерийские установки – 162 (условно 9 артиллерийских дивизионов*);

ракеты – 10;

самолеты – 1.

1 батальон – около 500 человек; 1 танковый батальон – примерно 31 танк; 1 мотострелковый батальон – около 34 машин; 1 артдивизион – около 18 армат.

Напомним, по данным Генштаба, в течение 5 ноября ВСУ ликвидировали или ранили на фронте 880 российских оккупантов.

Читайте также: