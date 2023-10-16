ВСУ за неделю сбили в Донецкой области третий вражеский штурмовик Су-25

Кроме того, украинские военные уничтожили склад боеприпасов врага.

Воины оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" в Донецкой области за неделю уничтожили три вражеских штурмовика Су-25.

Об этом рассказал командующий группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

"За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 35 авиационных ударов, провел 47 боевых столкновений, кроме того совершил 906 артобстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1321 огневой задачи", - говорится в сообщении.

Он добавил, что общие потери врага составили 472 человека. Уничтожены 36 единиц военной техники противника. В частности:

4 ББМ,

8 артиллерийских систем,

1 средство ПВО,

самолет Су-25,

13 БпЛА,

6 единиц автомобильной,

1 – специальной техники.

Также уничтожен склад боеприпасов врага.

Ранее мы сообщали, что наступление россиян на Лиманском направлении приостановилось. В ВСУ назвали несколько причин этому.

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