ВСУ за неделю уничтожили 10 лодок с российскими ДРГ: Гуменюк о ситуации на юге

ВСУ имеют успехи на суше на юге, а также "с большим трудом имеют продвижение на Запорожском направлении".

На прошлой неделе украинские Силы обороны на юге уничтожили более десяти лодок с диверсионно-разведывательными группами оккупантов.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

По ее словам, ВСУ имеют успехи на суше на юге. Также украинские защитники "с большим трудом, но имеют продвижение на Запорожском направлении".

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"В нашей зоне ответственности, где линия фронта проходит русло реки Днепр, все же продолжается контрбатарейная борьба. И наши основные достижения – уничтожение потенциала врага. За неделю у нас очень мощные результаты по уничтожению того недофлота, который враг все еще имеет на Днепре и пытается маневрировать между островами", – подчеркнула Гуменюк.

ВСУ в течение прошлой недели уничтожили:

более 10 лодок с российскими ДРГ;

крупнокалиберные пушки типа "Мста-Б", "Гиацинт";

станции радиоэлектронной борьбы и беспилотники.

"Только за вчерашние сутки уничтожены семь беспилотников. Только два из которых — ударные типа "Ланцет". Остальные — разведывательные, по которым враг пытается собирать информацию очень далеко вглубь даже Николаевской и Одесской областей", — добавила Гуменюк.

Ранее Наталья Гуменюк прокомментировала утренние взрывы в Крыму и заявила, что они могут стать очередной провокацией россиян.

Напомним, WP назвала наибольшее препятствие для ВСУ во время контрнаступления.

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