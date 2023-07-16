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ВСУ за неделю уничтожили 10 лодок с российскими ДРГ: Гуменюк о ситуации на юге

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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ВСУ за неделю уничтожили 10 лодок с российскими ДРГ: Гуменюк о ситуации на юге

Кровница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк

ВСУ имеют успехи на суше на юге, а также "с большим трудом имеют продвижение на Запорожском направлении".

На прошлой неделе украинские Силы обороны на юге уничтожили более десяти лодок с диверсионно-разведывательными группами оккупантов.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

По ее словам, ВСУ имеют успехи на суше на юге. Также украинские защитники "с большим трудом, но имеют продвижение на Запорожском направлении".

"В нашей зоне ответственности, где линия фронта проходит русло реки Днепр, все же продолжается контрбатарейная борьба. И наши основные достижения – уничтожение потенциала врага. За неделю у нас очень мощные результаты по уничтожению того недофлота, который враг все еще имеет на Днепре и пытается маневрировать между островами", – подчеркнула Гуменюк.

ВСУ в течение прошлой недели уничтожили:

  • более 10 лодок с российскими ДРГ;
  • крупнокалиберные пушки типа "Мста-Б", "Гиацинт";
  • станции радиоэлектронной борьбы и беспилотники.

"Только за вчерашние сутки уничтожены семь беспилотников. Только два из которых — ударные типа "Ланцет". Остальные — разведывательные, по которым враг пытается собирать информацию очень далеко вглубь даже Николаевской и Одесской областей", — добавила Гуменюк.

Ранее Наталья Гуменюк прокомментировала утренние взрывы в Крыму и заявила, что они могут стать очередной провокацией россиян.

Напомним, WP назвала наибольшее препятствие для ВСУ во время контрнаступления.

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Дата публикации
Просмотры
915
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