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ВСУ за неделю уничтожили ориентировочно семь батальонов и четыре танковых рот врага

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ВСУ за неделю уничтожили ориентировочно семь батальонов и четыре танковых рот врага

ВСУ за неделю уничтожили ориентировочно семь батальонов врага / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Один батальон – это примерно 500 человек.

Силы обороны за прошедшую неделю, 18-24 июля, уничтожили примерно семь батальонов (3610 человек) и четыре танковых года (43 единицы).

Об этом сообщает координируемая Минобороны Украины площадка Сил обороны.

Потери врага составляют:

  • личный состав – 3610 (условно 7 батальонов);
  • танки – 43 (условно 4 танковые роты);
  • боевые бронированные машины – 67 (условно 2 мотострелковых батальона);
  • артиллерийские системы – 133 (условно 7 артиллерийских дивизионов);
  • ракеты – 34.

Следует отметить, что:

  • 1 бат. — 500 человек;
  • 1 танковая рота – 10 танков;
  • 1 мотострелковый бат. — 34 машины;
  • 1 ст. дивизион – 18 орудий.
Какие потери армии РФ за неделю, 18-24 июля. ФОТО: Military Media Center / ©
Какие потери армии РФ за неделю, 18-24 июля. ФОТО: Military Media Center

Напомним, общие боевые потери России к утру 24 июля составляют уже более 242 620 оккупантов. За прошедшие сутки Вооруженные силы уничтожили более 660 российских военных.

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Дата публикации
Просмотры
1542
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