Один батальон – это примерно 500 человек.

Силы обороны за прошедшую неделю, 18-24 июля, уничтожили примерно семь батальонов (3610 человек) и четыре танковых года (43 единицы).

Об этом сообщает координируемая Минобороны Украины площадка Сил обороны.

Потери врага составляют:

личный состав – 3610 (условно 7 батальонов);

(условно 7 батальонов); танки – 43 (условно 4 танковые роты);

(условно 4 танковые роты); боевые бронированные машины – 67 (условно 2 мотострелковых батальона);

(условно 2 мотострелковых батальона); артиллерийские системы – 133 (условно 7 артиллерийских дивизионов);

(условно 7 артиллерийских дивизионов); ракеты – 34.

Следует отметить, что:

1 бат. — 500 человек;

1 танковая рота – 10 танков;

1 мотострелковый бат. — 34 машины;

1 ст. дивизион – 18 орудий.

Какие потери армии РФ за неделю, 18-24 июля. ФОТО: Military Media Center

Напомним, общие боевые потери России к утру 24 июля составляют уже более 242 620 оккупантов. За прошедшие сутки Вооруженные силы уничтожили более 660 российских военных.

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