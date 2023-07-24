ВСУ за неделю уничтожили ориентировочно семь батальонов и четыре танковых рот врага

Один батальон – это примерно 500 человек.
Силы обороны за прошедшую неделю, 18-24 июля, уничтожили примерно семь батальонов (3610 человек) и четыре танковых года (43 единицы).
Об этом сообщает координируемая Минобороны Украины площадка Сил обороны.
Потери врага составляют:
- личный состав – 3610 (условно 7 батальонов);
- танки – 43 (условно 4 танковые роты);
- боевые бронированные машины – 67 (условно 2 мотострелковых батальона);
- артиллерийские системы – 133 (условно 7 артиллерийских дивизионов);
- ракеты – 34.
Следует отметить, что:
- 1 бат. — 500 человек;
- 1 танковая рота – 10 танков;
- 1 мотострелковый бат. — 34 машины;
- 1 ст. дивизион – 18 орудий.
Напомним, общие боевые потери России к утру 24 июля составляют уже более 242 620 оккупантов. За прошедшие сутки Вооруженные силы уничтожили более 660 российских военных.
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