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ВСУ за полдня сильно всыпали перца оккупантам на Херсонщине: где и что уничтожено

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ВСУ за полдня сильно всыпали перца оккупантам на Херсонщине: где и что уничтожено

Фото: Associated Press

В течение половины дня 3 сентября украинские военные нанесли ряд точных ударов по базам, складам и военной технике российских оккупантов в Херсонской области.

В частности, ВСУ попали в базирование захватчиков в Херсоне в гостиничном комплексе "Потерянный мир", принадлежавшем гауляйтеру Владимиру Сальдо.

О попадании сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

Так, по состоянию на 17:00 в Херсонской области ВСУ покошмарили врага в таких локациях:

  • в районе Олешек уничтожен склад боеприпасов и военная техника;
  • в Херсонском районе зафиксировано попадание в базирование российских войск;
  • в Херсоне – попадание в базирование оккупантов в гостинице "Затерянный мир" возле речного порта;
  • в районе Антоновки – точечные попадания по технике противника.

Напомним, ранее 3 сентября сообщалось о ряде взрывов в районе речпорта в Херсоне и о пожаре в отеле Сальдо.

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