ВСУ за последние сутки ликвидировали еще 300 российских оккупантов — Генштаб

За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

За сутки россияне потеряли около 300 военных.

В Генеральном штабе ВСУ обнародовали ориентировочные потери россиян в войне с Украиной.

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За 165 дней полномасштабной войны на территории Украины российская армия потеряла:

1 805 танков

4 055 боевых бронированных машин

958 артиллерийских систем

260 реактивных систем залпового огня

132 средства ПВО

223 самолета

191 вертолет

750 беспилотников оперативно-тактического уровня

182 крылатые ракеты

15 кораблей/катеров

2 978 единиц автомобильной техники и автоцистерн

86 единиц специальной техники

Напомним, на юге Украины ВСУ уничтожили опорные и командные пункты оккупационных войск, склады боеприпасов и военную технику врага.

Отчет Amnesty International сыграл России на руку - главред StopFake в "Ночной страже"

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