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ВСУ за последние сутки ликвидировали еще 300 российских оккупантов — Генштаб

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ВСУ за последние сутки ликвидировали еще 300 российских оккупантов — Генштаб

Фото: Associated Press

За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

За сутки россияне потеряли около 300 военных.

В Генеральном штабе ВСУ обнародовали ориентировочные потери россиян в войне с Украиной.

За 165 дней полномасштабной войны на территории Украины российская армия потеряла:

  • 1 805 танков
  • 4 055 боевых бронированных машин
  • 958 артиллерийских систем
  • 260 реактивных систем залпового огня
  • 132 средства ПВО
  • 223 самолета
  • 191 вертолет
  • 750 беспилотников оперативно-тактического уровня
  • 182 крылатые ракеты
  • 15 кораблей/катеров
  • 2 978 единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 86 единиц специальной техники

Напомним, на юге Украины ВСУ уничтожили опорные и командные пункты оккупационных войск, склады боеприпасов и военную технику врага.

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