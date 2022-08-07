ВСУ за последние сутки ликвидировали еще 300 российских оккупантов — Генштаб

За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
За сутки россияне потеряли около 300 военных.
В Генеральном штабе ВСУ обнародовали ориентировочные потери россиян в войне с Украиной.
За 165 дней полномасштабной войны на территории Украины российская армия потеряла:
- 1 805 танков
- 4 055 боевых бронированных машин
- 958 артиллерийских систем
- 260 реактивных систем залпового огня
- 132 средства ПВО
- 223 самолета
- 191 вертолет
- 750 беспилотников оперативно-тактического уровня
- 182 крылатые ракеты
- 15 кораблей/катеров
- 2 978 единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 86 единиц специальной техники
Напомним, на юге Украины ВСУ уничтожили опорные и командные пункты оккупационных войск, склады боеприпасов и военную технику врага.
Читайте также: