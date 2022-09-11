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ВСУ за сентябрь вернули под контроль Украины более 3 тыс. кв. км - Залужный (фото)

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ВСУ за сентябрь вернули под контроль Украины более 3 тыс. кв. км - Залужный (фото)

Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный

Вооруженные Силы Украины продолжают освобождение оккупированных Россией территорий.

С начала сентября более 3000 кв км возвращено под контроль Украины. На сегодня до государственной границы на Харьковщине осталось 50 км.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram.

По данным Залужного, подразделения ВСУ в тесном взаимодействии освободили села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка.

Он уточнил, что захват мощных укрепрайонов российских войск, которые оккупанты гордо назвали "Москва", "Омск" и "Питер", позволило развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск.

"На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только на юг и восток, но и на север. До выхода на государственную границу остается 50 км. Горжусь и благодарен каждому украинскому военнослужащему. Я считаю честью бороться бок о бок с вами. Вечная Память павших в боях за Украину", — говорится в сообщении Залужного.

© Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
© Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
© Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
© Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
© Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
© Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
© Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
© Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный

Напомним, Зеленский 11 сентября сообщил, что ВСУ осободили еще один населенный пункт в Харьковской области.

Как сообщалось, Зеленский объяснил, почему переговоры с РФ пока невозможны.

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