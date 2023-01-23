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ВСУ за сутки ликвидировали 720 российских оккупантов и уничтожили вражеский катер

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
17к
Время на прочтение
2 мин
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ВСУ за сутки ликвидировали 720 российских оккупантов и уничтожили вражеский катер

Фото: Associated Press

Силы обороны Украины уничтожили вражеский катер.

За сутки ВСУ ликвидировали более 700 российских военных. Таким образом, по состоянию на 23 января 2023 года общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 121 480 человек. Данные уточняются.

Об этом 23 января сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.01 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 121480 (+720) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3150 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин – 6276 (+8) ед.
  • артиллерийских систем – 2146 (+2) ед.
  • РСЗО – 447 (+2) ед.
  • средства ПВО – 220 (+0) ед.
  • самолетов – 287 (+0) ед.
  • вертолетов – 277 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1894 (+2) ед.
  • крылатые ракеты ‒ 749 (+0)
  • корабли/катера ‒ 18 (+1) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4936 (+4) ед.
  • специальная техника ‒ 193 (+0)

Напомним, что в Генштабе в сводке по состоянию на утро 23 января сообщили, что подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутовка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения противника. Также сбит вражеский БПЛА "Орлан-10". Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения оккупантов и 3 склада боеприпасов.

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Дата публикации
Просмотры
17к
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