ВСУ за сутки ликвидировали 800 окупантов и сбили 14 ракет: Генштаб обновил потери врага

Российская армия потеряла 800 военных за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 17 февраля.

По данным украинского командования, российские потери с 24 февраля прошлого года достигли около 141 260 человек.

Штаб также приводит обновленные данные о потерях врага:

личного состава – около 141 260 (+800) человек ликвидировано

танков ‒ 3298 (+2)

боевых бронированных машин 6520 (+3)

артиллерийских систем – 2322 (+16)

РСЗО – 467 (+1)

средства ПВО – 241 (+2)

самолетов – 298

вертолетов – 287

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2013 (+1)

крылатые ракеты 871 (+14)

корабли/катера ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 5187 (+20)

специальная техника ‒ 221 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 16 февраля отразили атаки врага в Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

Зеленский за 16 февраля: Есть очередная хорошая новость

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