ВСУ за сутки ликвидировали 800 окупантов и сбили 14 ракет: Генштаб обновил потери врага

Враг несет серьезные потери на поле боя.
Российская армия потеряла 800 военных за предыдущие сутки.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 17 февраля.
По данным украинского командования, российские потери с 24 февраля прошлого года достигли около 141 260 человек.
Штаб также приводит обновленные данные о потерях врага:
- личного состава – около 141 260 (+800) человек ликвидировано
- танков ‒ 3298 (+2)
- боевых бронированных машин 6520 (+3)
- артиллерийских систем – 2322 (+16)
- РСЗО – 467 (+1)
- средства ПВО – 241 (+2)
- самолетов – 298
- вертолетов – 287
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2013 (+1)
- крылатые ракеты 871 (+14)
- корабли/катера ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5187 (+20)
- специальная техника ‒ 221 (+2)
Ранее Генштаб сообщил, что украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 16 февраля отразили атаки врага в Херсонской, Луганской и Донецкой областях.
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