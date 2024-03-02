ВСУ за сутки ликвидировали 960 оккупантов и уничтожили 14 танков: Генштаб сообщил подробности

Россия в войне против Украины потеряла уже 415 640 личного состава. Более 900 захватчиков ВСУ ликвидировали за прошедшие сутки.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 415 640 (+960)

танков ‒ 6624 (+14)

боевых бронированных машин ‒ 12611 (+29)

артиллерийских систем – 10153 (+47)

РСЗО – 1003 (+3)

средства ПВО ‒ 696 (+5)

самолетов – 346 (+1)

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7829 (+35)

крылатые ракеты ‒ 1915 (+3)

корабли /катера ‒ 25

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 13267 (+61)

специальная техника ‒ 1617 (+6)

Ранее сообщалось, что армия России понесла колоссальные потери во время полномасштабного вторжения в Украину, как в живой силе, так и военной технике. Потери считаются самыми масштабными не только в истории РФ, но и СССР после Второй мировой войны.

Рекордным показателем потерь личного состава у россиян за два года полномасштабной войны против Украины стал декабрь 2023 – 29 970 человек. Вторым по количеству уничтоженных оккупантов был ноябрь 2023 — 28 550, третьим — январь 2024 — 26 220.

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