ВСУ за сутки ликвидировали 960 оккупантов и уничтожили 14 танков: Генштаб сообщил подробности

Потери россиян перевалили за 400 тысяч.
Россия в войне против Украины потеряла уже 415 640 личного состава. Более 900 захватчиков ВСУ ликвидировали за прошедшие сутки.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 415 640 (+960)
- танков ‒ 6624 (+14)
- боевых бронированных машин ‒ 12611 (+29)
- артиллерийских систем – 10153 (+47)
- РСЗО – 1003 (+3)
- средства ПВО ‒ 696 (+5)
- самолетов – 346 (+1)
- вертолетов – 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7829 (+35)
- крылатые ракеты ‒ 1915 (+3)
- корабли /катера ‒ 25
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 13267 (+61)
- специальная техника ‒ 1617 (+6)
Ранее сообщалось, что армия России понесла колоссальные потери во время полномасштабного вторжения в Украину, как в живой силе, так и военной технике. Потери считаются самыми масштабными не только в истории РФ, но и СССР после Второй мировой войны.
Рекордным показателем потерь личного состава у россиян за два года полномасштабной войны против Украины стал декабрь 2023 – 29 970 человек. Вторым по количеству уничтоженных оккупантов был ноябрь 2023 — 28 550, третьим — январь 2024 — 26 220.
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