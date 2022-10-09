ВСУ за сутки ликвидировали более 400 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала полномасштабного вторжения россияне потеряли 62 500 военных, 440 из них - за последние сутки.

Генштаб Украины сообщил, что за минувшие сутки, 8 октября, украинские военные уничтожили более 400 оккупантов, 14 танков. Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Свежие сданные о потерях врага опубликовали в Генштабе.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.10 ориентировочно составили:

личного состава 62500 (+440) человек ликвидировано

танков ‒ 2486 (+14)

боевых бронированных машин ‒ 5133 (+22),

артиллерийских систем 1477 (+18)

РСЗО – 348 (+3)

средства ПВО 180

самолетов 266 (+0)

вертолетов 235 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1086 (+7),

крылатые ракеты ‒ 247 (+1)

корабли /катера ‒ 15

автомобильной техники и автоцистерн/– 3890 (+15)

специальная техника ‒ 136

Ранее стало известно, что российские оккупанты продолжают нести потери на юге Украины. Наши защитники уничтожили десятки захватчиков и кучу вражеской техники, в том числе российские системы ПВО и вертолеты.

Новые успехи ВСУ и режим тишины: Генштаб сыграл классную шахматную партию на фронте / Андрей Цаплиенко

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