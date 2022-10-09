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ВСУ за сутки ликвидировали более 400 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

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ВСУ за сутки ликвидировали более 400 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Фото: Associated Press

С начала полномасштабного вторжения россияне потеряли 62 500 военных, 440 из них - за последние сутки.

Генштаб Украины сообщил, что за минувшие сутки, 8 октября, украинские военные уничтожили более 400 оккупантов, 14 танков. Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Свежие сданные о потерях врага опубликовали в Генштабе.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.10 ориентировочно составили:

  • личного состава 62500 (+440) человек ликвидировано
  • танков ‒ 2486 (+14)
  • боевых бронированных машин ‒ 5133 (+22),
  • артиллерийских систем 1477 (+18)
  • РСЗО – 348 (+3)
  • средства ПВО 180
  • самолетов 266 (+0)
  • вертолетов 235 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1086 (+7),
  • крылатые ракеты ‒ 247 (+1)
  • корабли /катера ‒ 15
  • автомобильной техники и автоцистерн/– 3890 (+15)
  • специальная техника ‒ 136

Ранее стало известно, что российские оккупанты продолжают нести потери на юге Украины. Наши защитники уничтожили десятки захватчиков и кучу вражеской техники, в том числе российские системы ПВО и вертолеты.

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