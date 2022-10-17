ВСУ за сутки ликвидировали еще 320 оккупантов и уничтожили 8 танков

В Генштабе обновили потери РФ в войне против Украины.

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 65 320 тыс. российских захватчиков.

В течение суток наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 17.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 65320 (+320) человек ликвидировано;

танков ‒ 2537 (+8) ед;

боевых бронированных машин – 5205 (+12) ед;

артиллерийских систем – 1599 (+10) ед;

РСЗО – 366 (+1) ед;

средства ПВО – 187 (+1) ед;

самолетов – 268 (+0) ед;

вертолетов – 242 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1241 (+17);

крылатые ракеты – 316 (+0);

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 3969 (+10) ед;

специальная техника – 144 (+1).

Напомним, ВСУ отразили вражеские атаки на 9 участках в Донецкой области.

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