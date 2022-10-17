ВСУ за сутки ликвидировали еще 320 оккупантов и уничтожили 8 танков

В Генштабе обновили потери РФ в войне против Украины.
С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 65 320 тыс. российских захватчиков.
В течение суток наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 17.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 65320 (+320) человек ликвидировано;
- танков ‒ 2537 (+8) ед;
- боевых бронированных машин – 5205 (+12) ед;
- артиллерийских систем – 1599 (+10) ед;
- РСЗО – 366 (+1) ед;
- средства ПВО – 187 (+1) ед;
- самолетов – 268 (+0) ед;
- вертолетов – 242 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1241 (+17);
- крылатые ракеты – 316 (+0);
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3969 (+10) ед;
- специальная техника – 144 (+1).
Напомним, ВСУ отразили вражеские атаки на 9 участках в Донецкой области.
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