ВСУ за сутки ликвидировали еще 520 оккупантов и уничтожили танк – Генштаб

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 520 российских захватчиков. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 98 800 военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 19 декабря.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 19.12 ориентировочно составили:

личного состава – около 98 800 (+520) человек ликвидировано;

танков ‒ 2988 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 5969 (+6) ед;

артиллерийских систем – 1953 (+5) ед;

РСЗО – 410 (+0) ед;

средства ПВО – 212 (+1) ед;

самолетов – 281 (+0) ед;

вертолетов – 264 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1657 (+8);

крылатые ракеты – 653 (+0);

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 4592 (+13) ед;

специальная техника – 175 (+1).

По данным Генштаба, ВСУ отбили все атаки оккупантов за прошедшие сутки. Враг нанес 4 ракетных и 7 авиационных ударов с помощью БПлА типа Shahed-136, а также совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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