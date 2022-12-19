ВСУ за сутки ликвидировали еще 520 оккупантов и уничтожили танк – Генштаб

Потери армии РФ приближаются к 99 тысячам солдат.
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 520 российских захватчиков. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 98 800 военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 19 декабря.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 19.12 ориентировочно составили:
- личного состава – около 98 800 (+520) человек ликвидировано;
- танков ‒ 2988 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 5969 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 1953 (+5) ед;
- РСЗО – 410 (+0) ед;
- средства ПВО – 212 (+1) ед;
- самолетов – 281 (+0) ед;
- вертолетов – 264 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1657 (+8);
- крылатые ракеты – 653 (+0);
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4592 (+13) ед;
- специальная техника – 175 (+1).
По данным Генштаба, ВСУ отбили все атаки оккупантов за прошедшие сутки. Враг нанес 4 ракетных и 7 авиационных ударов с помощью БПлА типа Shahed-136, а также совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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