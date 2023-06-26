ВСУ за сутки ликвидировали почти 1000 окупантов: Генштаб обновил потери армии России

Также украинские военные за сутки нанесли значительные потери врагу и в технике и вооружении.

Общие боевые потери российской армии от 24.02.22 до 25.06.23 ориентировочно 225 580 личного состава. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 950 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Общие потери в технике и вооружении:

танков ‒ 4031 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 7820 (+14) ед,

артиллерийских систем – 4055 (+21) ед,

РСЗО – 624 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 385 (+0) ед,

самолетов – 314 (+0) ед,

вертолетов – 308 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3482 (+10),

крылатые ракеты ‒ 1259 (+0),

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6751 (+16) ед,

специальная техника – 557 (+5).

Данные уточняются.

Какие потери армии РФ в войне по состоянию на 26 июня 2023 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, по последним данным Генерального штаба ВСУ, россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 36 боевых столкновений. А на Запорожском и Херсонском направлениях пытаются недопустить продвижение наших войск. Безуспешно пыталися восстановить утраченное положение в Новодаровке Запорожской области.

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