Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ за сутки ликвидировали почти 1000 окупантов: Генштаб обновил потери армии России

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1148
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ за сутки ликвидировали почти 1000 окупантов: Генштаб обновил потери армии России

Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ по состоянию на 26 июня / Фото: Associated Press

Также украинские военные за сутки нанесли значительные потери врагу и в технике и вооружении.

Общие боевые потери российской армии от 24.02.22 до 25.06.23 ориентировочно 225 580 личного состава. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 950 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери в технике и вооружении:

  • танков ‒ 4031 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7820 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 4055 (+21) ед,
  • РСЗО – 624 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 385 (+0) ед,
  • самолетов – 314 (+0) ед,
  • вертолетов – 308 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3482 (+10),
  • крылатые ракеты ‒ 1259 (+0),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6751 (+16) ед,
  • специальная техника – 557 (+5).

Данные уточняются.

Какие потери армии РФ в войне по состоянию на 26 июня 2023 года / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Какие потери армии РФ в войне по состоянию на 26 июня 2023 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, по последним данным Генерального штаба ВСУ, россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 36 боевых столкновений. А на Запорожском и Херсонском направлениях пытаются недопустить продвижение наших войск. Безуспешно пыталися восстановить утраченное положение в Новодаровке Запорожской области.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1148
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация