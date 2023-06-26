ВСУ за сутки ликвидировали почти 1000 окупантов: Генштаб обновил потери армии России

Также украинские военные за сутки нанесли значительные потери врагу и в технике и вооружении.
Общие боевые потери российской армии от 24.02.22 до 25.06.23 ориентировочно 225 580 личного состава. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 950 оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие потери в технике и вооружении:
- танков ‒ 4031 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7820 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 4055 (+21) ед,
- РСЗО – 624 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 385 (+0) ед,
- самолетов – 314 (+0) ед,
- вертолетов – 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3482 (+10),
- крылатые ракеты ‒ 1259 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6751 (+16) ед,
- специальная техника – 557 (+5).
Данные уточняются.
Напомним, по последним данным Генерального штаба ВСУ, россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 36 боевых столкновений. А на Запорожском и Херсонском направлениях пытаются недопустить продвижение наших войск. Безуспешно пыталися восстановить утраченное положение в Новодаровке Запорожской области.
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