ВСУ за сутки нанесли 9 авиаударов по оккупантам: главное со сводки Генштаба

На востоке Силы обороны в сутки отразили 16 атак врага.
В течение суток российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 22 авиационных удара, совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 31 мая.
Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.
Ситуация на отдельных направлениях
Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток Силы обороны отразили 16 вражеских атак.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области, Середина-Буда, Фотовиж, Горки, Атинское Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Липцы, Стрилеча, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеновка, Варваровка, Чугуновка, Амбарное, Григоровка на Харьковщине.
На Купянском направлении оккупанты в течение суток вели безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлениях Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Нанесли авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
На Лиманском направлении в течение суток захватчики проводили безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанесли авиационные удары в районах Тернов и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадовое, Торское, Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовка и Белая Гора. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении россияне наступательных действий не предпринимали. Нанесли авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар, под артиллерийские обстрелы попали Курахово, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районе Угледара, Пречистовки. Обстреляли населенные пункты Богоявленка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в том числе: Времовка, Свободное Поле, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Степное Каменское Запорожской области; Берислав, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомис, Широкая Балка Херсонской области и город Херсон.
Ответные удары
Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Наши защитники уничтожили 2 вражеских разведывательных БПЛА.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 склада боеприпасов и 2 радиоэлектронной станции борьбы.
Ранее сообщалось, что вражеская ДРГ хотела проникнуть на Харьковщину.
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