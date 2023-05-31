ВСУ за сутки нанесли 9 авиаударов по оккупантам: главное со сводки Генштаба

На востоке Силы обороны в сутки отразили 16 атак врага.

В течение суток российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 22 авиационных удара, совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 31 мая.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Ситуация на отдельных направлениях

Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток Силы обороны отразили 16 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области, Середина-Буда, Фотовиж, Горки, Атинское Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Липцы, Стрилеча, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеновка, Варваровка, Чугуновка, Амбарное, Григоровка на Харьковщине.

На Купянском направлении оккупанты в течение суток вели безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлениях Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Нанесли авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток захватчики проводили безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанесли авиационные удары в районах Тернов и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадовое, Торское, Спорное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовка и Белая Гора. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне наступательных действий не предпринимали. Нанесли авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

ВСУ продолжают удерживать позиции

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар, под артиллерийские обстрелы попали Курахово, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районе Угледара, Пречистовки. Обстреляли населенные пункты Богоявленка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в том числе: Времовка, Свободное Поле, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Степное Каменское Запорожской области; Берислав, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомис, Широкая Балка Херсонской области и город Херсон.

Ответные удары

Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Наши защитники уничтожили 2 вражеских разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 склада боеприпасов и 2 радиоэлектронной станции борьбы.

Ранее сообщалось, что вражеская ДРГ хотела проникнуть на Харьковщину.

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