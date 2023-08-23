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ВСУ за сутки "обезвредили" 11 вражеских танков и около полусотни россиян: Генштаб обновил потери оккупантов

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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ВСУ за сутки "обезвредили" 11 вражеских танков и около полусотни россиян: Генштаб обновил потери оккупантов

Потери россиян 23 августа / Фото: Associated Press

Украинские защитники за прошедшие сутки, 22 августа, ликвидировали 11 вражеских танков и несколько десятков российских бронированных машин и артсистем.

За минувшие сутки ВСУ "обезвредили" 480 оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02.22 до 23.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 258820 (+480) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 4373 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин – 8488 (+12) ед;
  • артиллерийских систем – 5318 (+23) ед;
  • РСЗО – 722 (+1) ед;
  • средства ПВО – 491 (+0) ед;
  • самолетов – 315 (+0) ед;
  • вертолетов – 316 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4324 (+12);
  • крылатые ракеты – 1406 (+0);
  • корабли/катера ‒ 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7745 (+23) ед;
  • специальная техника – 800 (+3).

Напомним, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Детальнее о ситуации на фронте — в сводке Генштаба ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
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