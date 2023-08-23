ВСУ за сутки "обезвредили" 11 вражеских танков и около полусотни россиян: Генштаб обновил потери оккупантов

Украинские защитники за прошедшие сутки, 22 августа, ликвидировали 11 вражеских танков и несколько десятков российских бронированных машин и артсистем.
За минувшие сутки ВСУ "обезвредили" 480 оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Так, общие боевые потери противника от 24.02.22 до 23.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 258820 (+480) человек ликвидировано;
- танков ‒ 4373 (+11) ед;
- боевых бронированных машин – 8488 (+12) ед;
- артиллерийских систем – 5318 (+23) ед;
- РСЗО – 722 (+1) ед;
- средства ПВО – 491 (+0) ед;
- самолетов – 315 (+0) ед;
- вертолетов – 316 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4324 (+12);
- крылатые ракеты – 1406 (+0);
- корабли/катера ‒ 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 7745 (+23) ед;
- специальная техника – 800 (+3).
Напомним, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Детальнее о ситуации на фронте — в сводке Генштаба ВСУ.
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