ВСУ за сутки отбили шесть атак россиян, бои за Луганскую область продолжаются — Гайдай

Луганская область приняла на себя мощнейший удар русской армии. Однако украинским бойцам удалось сдержать врага, что позволило другим регионам страны подготовиться к возможной обороне.

Об этом 24 августа сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Полгода – непокоренные. У оккупантов нет возможности провозгласить захват Луганщины, потому что бои еще продолжаются на небольшой территории области. Наши бойцы держат оборону и в День Независимости. Вы видите, что последние два месяца у россиян отсутствуют значительные победы. Потому что каждый регион успел подготовиться за время, пока противника тормозят на востоке. Многие из нас потеряли свои дома, но сохранили страну", — отметил он и добавил, что на фронте ночь была беспокойной и сегодня.

Населенные пункты и укрепление украинских войск на границе Луганской и Донецкой областей выдержали три ракетных удара и одну атаку с воздуха. 13 раз россияне обстреливали из ствольной артиллерии, а еще 17 - из реактивных систем залпового огня, пять раз применялись минометы. Шесть раз россияне вынуждены были отступить, когда пытались атаковать, подчеркнул Гайдай.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 182-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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