Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ за сутки положили более 700 оккупантов: новые данные о потерях россиян

ВСУ за сутки положили более 700 оккупантов: новые данные о потерях россиян

ВСУ ликвидируют оккупантов / Фото: Associated Press

Оккупантов на нашей земле стало меньше.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 438 160 военных, за последние сутки – 770 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 438 160 (+770) человек
  • танков ‒ 6893 (+6)
  • боевых бронированных машин ‒ 13207 (+24)
  • артиллерийских систем – 10904 (+27)
  • РСЗО – 1019 (+1)
  • средства ПВО ‒ 727 (+1)
  • самолетов – 347
  • вертолетов – 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8553
  • (+14)
  • крылатые ракеты ‒ 2014 (+4)
  • корабли /катера ‒ 26
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14498 (+44)
  • специальная техника ‒ 1789 (+4)

Как сообщалось, генерал Чарльз Браун рассказал, чего стоит России наступление в Украине. По его словам, РФ несет огромные потери в живой силе и технике при даже минимальных продвижениях.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация