ВСУ за сутки положили более 700 оккупантов: новые данные о потерях россиян

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 438 160 военных, за последние сутки – 770 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 438 160 (+770) человек

танков ‒ 6893 (+6)

боевых бронированных машин ‒ 13207 (+24)

артиллерийских систем – 10904 (+27)

РСЗО – 1019 (+1)

средства ПВО ‒ 727 (+1)

самолетов – 347

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8553

(+14)

крылатые ракеты ‒ 2014 (+4)

корабли /катера ‒ 26

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 14498 (+44)

специальная техника ‒ 1789 (+4)

Как сообщалось, генерал Чарльз Браун рассказал, чего стоит России наступление в Украине. По его словам, РФ несет огромные потери в живой силе и технике при даже минимальных продвижениях.

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