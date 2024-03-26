ВСУ за сутки положили более 700 оккупантов: новые данные о потерях россиян

Оккупантов на нашей земле стало меньше.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 438 160 военных, за последние сутки – 770 человек.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 438 160 (+770) человек
- танков ‒ 6893 (+6)
- боевых бронированных машин ‒ 13207 (+24)
- артиллерийских систем – 10904 (+27)
- РСЗО – 1019 (+1)
- средства ПВО ‒ 727 (+1)
- самолетов – 347
- вертолетов – 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8553
- (+14)
- крылатые ракеты ‒ 2014 (+4)
- корабли /катера ‒ 26
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 14498 (+44)
- специальная техника ‒ 1789 (+4)
Как сообщалось, генерал Чарльз Браун рассказал, чего стоит России наступление в Украине. По его словам, РФ несет огромные потери в живой силе и технике при даже минимальных продвижениях.
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