ВСУ за сутки сбили два самолета Су-25, один вертолет Ка-52 и два беспилотника — Генштаб

ВСУ за сутки сбили два российских самолета Су-25, один вертолет Ка-52 и два беспилотника.

Подразделения сил обороны продолжают удерживать занимаемые позиции и не допускают продвижения врага по территории Украины.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ 7 сентября.

"Удалось успешно отразить атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Питомник, Русские Тишки, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Долина и Опросное. В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 4 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника", — сообщили в Генштабе.

Подразделения противовоздушной обороны наших войск на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, один вертолет Ка-52 и два БпЛА.

"Ракетные войска и артиллерия наших наземных группировок продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистического обеспечения, огневому поражению живой силы и боевой технике противника", — говорится в сообщении.

Напомним, Залужный спрогнозировал продолжительность боевых действий в Украине.

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