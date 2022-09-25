ВСУ за сутки уничтожили 6 пунктов управления, подразделения ракетных войск и склады с боеприпасами — Генштаб

Украинская авиация также отработала по пунктам управления, вражеским складам с боеприпасами и подразделениям российских ракетных войск.

Об этом 25 сентября говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

24 сентября на временно захваченной территории Запорожской области уничтожены около 10 единиц вооружения и военной техники противника в районе населенного пункта Гуляйполе, а также один ЗРК С-300 с составом боеприпасов вблизи города Токмак.

В течение суток подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледарь, Выимка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское и Павловка.

"Для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны Украины нанесла 21 удар. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили 2 БпЛА кафиров. артиллерия за текущие сутки поразили 6 пунктов управления, 11 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 подразделения ракетных войск и артиллерии, 6 складов с боеприпасами, а также 8 отдельных важных целей", — говорится в сообщении.

Напомним, россияне за сутки выпустили по Украине 4 ракеты и нанесли 7 авиаударов.

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