ВСУ за сутки уничтожили 7 лодок с россиянами на юге: "Выходят на задание и не возвращаются"

Каждый раз, когда российская диверсионная группа выезжает на задачи на юге Украины, она больше не возвращается. Только за прошлые сутки было уничтожено 7 лодок с вражескими диверсантами.

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 7 лодок с россиянами, пытавшимися разведать ситуацию на левобережье Херсонщины.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".

"Каждый раз, пытаясь разведать, что творится на левобережье, враг высылает свои диверсионно-разведывательные группы на лодках. За прошлые сутки минус 7 таких лодок у оккупанта. То есть каждый раз, когда группа противника выезжает на задание, она больше не возвращается", — рассказала Гуменюк.

Спикер обороны юга добавила, что на Херсонском направлении ВСУ имеют успехи и отодвигают врага.

"Наш успех состоит в том, что мы постепенно отодвигаем врага. Попытки врага подойти поближе, чтобы бить по правобережью, фактически прекратились. Потому что, пытаясь туда подвинуться, они подвергают себя опасности. Подрываясь на минах, которые сами заложили, или подвергаясь нашей контрбатарейной борьбе", – рассказала Гуменюк.

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что украинские военные продолжают движение на южном направлении и освобождают территории страны от российских оккупантов. Так, за прошедшие сутки на юге было уничтожено 9 складов боеприпасов врага.

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