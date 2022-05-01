ВСУ за сутки уничтожили 9 вражеских воздушных целей: что именно

ВСУ за сутки уничтожили 9 вражеских воздушных целей: что именно

За минувшие сутки, 30 апреля, ВСУ уничтожили девять воздушных целей оккупантов.

В частности, противовоздушная оборона уничтожила два штурмовика Су-25 и 7 БПЛА российских войск.

Об этом сообщили в пресс-центре командования Воздушных сил ВСУ.

"Приятно, что все более эффективно работает противовоздушная оборона Сухопутных войск. ПЗРК как отечественного, так и иностранного производства осваивают все больше бойцов", – говорится в сообщении.

Командование отмечает, что Су-25 оккупантов сбили именно из переносных зенитных ракетных комплексов "Стингер".

"Украинцы все быстро осваивают и максимально эффективно применяют. Такая уж упорная натура!" – подытожили в Воздушных силах.