ВСУ за сутки уничтожили более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери врага

Ситуация на фронте становится все жарче. ВСУ бьют новые рекорды по количеству ликвидированных противников.

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1140 врагов.

Об этом 1 февраля сообщает Генштаб ВСУ.

Теперь общие боевые потери врага ориентировочно составляют:

личного состава – около 136880 (+1140) человек ликвидировано;

танков ‒ 3267 (+9) ед;

боевых бронированных машин – 6474 (+3) ед;

артиллерийских систем – 2270 (+19) ед;

РСЗО – 463 (+0) ед;

средства ПВО – 234 (+1) ед;

самолетов – 295 (+0) ед;

вертолетов – 286 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1997 (+27);

крылатые ракеты – 857 (+61);

корабли/катера ‒ 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5134 (+8) ед;

специальная техника – 214 (+3).

В ВСУ добавили, что данные уточняются.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки оккупанты выпустили по Украине в общей сложности 106 ракет и 28 иранских дронов-камикадзе. Подробное сведение Генштаба читайте на ТСН.ua.

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