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ВСУ за сутки уничтожили более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери врага

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1975
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ за сутки уничтожили более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери врага

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ситуация на фронте становится все жарче. ВСУ бьют новые рекорды по количеству ликвидированных противников.

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1140 врагов.

Об этом 1 февраля сообщает Генштаб ВСУ.

Теперь общие боевые потери врага ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 136880 (+1140) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 3267 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин – 6474 (+3) ед;
  • артиллерийских систем – 2270 (+19) ед;
  • РСЗО – 463 (+0) ед;
  • средства ПВО – 234 (+1) ед;
  • самолетов – 295 (+0) ед;
  • вертолетов – 286 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1997 (+27);
  • крылатые ракеты – 857 (+61);
  • корабли/катера ‒ 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5134 (+8) ед;
  • специальная техника – 214 (+3).

В ВСУ добавили, что данные уточняются.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки оккупанты выпустили по Украине в общей сложности 106 ракет и 28 иранских дронов-камикадзе. Подробное сведение Генштаба читайте на ТСН.ua.

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Дата публикации
Просмотры
1975
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