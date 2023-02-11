ВСУ за сутки уничтожили более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери врага

Ситуация на фронте становится все жарче. ВСУ бьют новые рекорды по количеству ликвидированных противников.
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1140 врагов.
Об этом 1 февраля сообщает Генштаб ВСУ.
Теперь общие боевые потери врага ориентировочно составляют:
- личного состава – около 136880 (+1140) человек ликвидировано;
- танков ‒ 3267 (+9) ед;
- боевых бронированных машин – 6474 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 2270 (+19) ед;
- РСЗО – 463 (+0) ед;
- средства ПВО – 234 (+1) ед;
- самолетов – 295 (+0) ед;
- вертолетов – 286 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1997 (+27);
- крылатые ракеты – 857 (+61);
- корабли/катера ‒ 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5134 (+8) ед;
- специальная техника – 214 (+3).
В ВСУ добавили, что данные уточняются.
Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки оккупанты выпустили по Украине в общей сложности 106 ракет и 28 иранских дронов-камикадзе. Подробное сведение Генштаба читайте на ТСН.ua.
Читайте также:
- В Сумской области враг совершил более 100 "прилетов": взрывчатку сбрасывали с беспилотников
- РФ весной может провести новое наступление на украинские территории — Белый дом
- Бахмут держится: в ВСУ сообщили, осталась ли возможность поставлять защитникам оружие и провиант