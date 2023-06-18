ВСУ за сутки уничтожили еще 650 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил потери врага

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 219820 единиц живой силы.

По состоянию на утро 18 июня 2023 года ВСУ уничтожили 219 820 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 650 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие потери:

личного состава около 219 820 (+650) человек ликвидировано

танков ‒ 3984 (+7)

боевых бронированных машин ‒ 7729 (+23)

артиллерийских систем – 3847 (+13)

РСЗО – 610 (+1)

средства ПВО ‒ 364

самолетов – 314

вертолетов – 304 (+2)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3371 (+7)

крылатые ракеты ‒ 1211

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 6571 (+14)

специальная техника ‒ 522 (+2)

Ранее стало известно, что в ночь на 18 июня Силы противовоздушной обороны сбили два вражеских ударных вертолета Ка-52, четыре ударных иранских БпЛА Shahed-136/131, один "Ланцет". Также Силы обороны уничтожили семь вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня типов "Орлан-10", "Орлан-30", Zala и Supercam.