ВСУ за сутки уничтожили почти 600 окупантов: Генштаб обновил потери врага

Российская армия потеряла около 600 военных за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

По данным украинского командования, российские потери с 24 февраля прошлого года составили около 142 860 человек.

Штаб также приводит обновленные данные о потерях врага:

личного состава – около 142860 (+590) человек ликвидировано

танков ‒ 3310 (+7)

боевых бронированных машин ‒ 6545 (+12)

артиллерийских систем – 2327 (+1)

РСЗО – 469

средства ПВО ‒ 243

самолетов – 298

вертолетов – 287

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2016

крылатые ракеты 873 (+2)

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 5196

специальная техника ‒ 224 (+1)

Ранее Генштаб сообщил, что в течение суток российские оккупанты нанесли 4 авиационных и 15 ракетных ударов, большинство из них — по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей. Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Обстрелы регионов за 17 февраля: ракетные удары врага и ответ украинцев