ВСУ за сутки уничтожили почти 600 окупантов: Генштаб обновил потери врага

Враг несет серьезные потери на поле боя.
Российская армия потеряла около 600 военных за предыдущие сутки.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
По данным украинского командования, российские потери с 24 февраля прошлого года составили около 142 860 человек.
Штаб также приводит обновленные данные о потерях врага:
- личного состава – около 142860 (+590) человек ликвидировано
- танков ‒ 3310 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 6545 (+12)
- артиллерийских систем – 2327 (+1)
- РСЗО – 469
- средства ПВО ‒ 243
- самолетов – 298
- вертолетов – 287
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2016
- крылатые ракеты 873 (+2)
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 5196
- специальная техника ‒ 224 (+1)
Ранее Генштаб сообщил, что в течение суток российские оккупанты нанесли 4 авиационных и 15 ракетных ударов, большинство из них — по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей. Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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