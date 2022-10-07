ВСУ за сутки уничтожили российские вертолеты, беспилотники и ПВО: в Генштабе рассказали о ситуации на юге

Украинским подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить два беспилотника и два вертолета врага.

Российские оккупанты продолжают нести потери на юге Украины. За сутки украинские защитники уничтожили десятки захватчиков и кучу вражеской техники, в том числе российские системы ПВО и вертолеты.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 7 октября.

В районе населенного пункта Каховка Херсонской области ВСУ уничтожили живую силу и военную технику противника, среди которых были средства противовоздушной обороны. Также 5 октября украинские защитники ударили по району сосредоточения врага вблизи населенного пункта Борозенское. Там потери россиян составили до 10 человек погибшими и около 20 ранеными.

Украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники россиян, а также 3 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотника и два вертолета врага. Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, понтонную переправу и комплекс РЭБ.

Украинские военные успешно отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Выимка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Андреевка, Первомайское, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка и Терновые Поды.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 350 российских оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

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