ВСУ за сутки уничтожили склад с боеприпасами и самолет Су-25М: Генштаб – о ситуации на фронте

Россияне за сутки нанесли по Украине один ракетный и 16 авиационных ударов.

Россияне продолжают наступать на Украину по четырем направлениям. ВСУ за сутки сбили самолет оккупационной армии Су-24М.

Об этом говорится в сообщении Генштаба 29 марта.

Оккупанты за сутки нанесли 1 ракетный и 16 авиационных ударов, совершили 4 обстрела из реактивных систем залпового огня. Сегодня, в результате авиационного удара по инфраструктуре города Берислав Херсонской области, получили ранения гражданские люди, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

"Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Подразделения Сил обороны Украины были отражены 48 атак ", – говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. В течение суток враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Чернацкое, Эсмань, Кучеровка, Белополье, Волфине и Басовка Сумской области, а также районов населенных пунктов Тимофеевка, Ветеринарное, Глубокое, Песчаное, Гатище, Волчанск и Бочково в Харьковской области.

оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. В течение суток враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Чернацкое, Эсмань, Кучеровка, Белополье, Волфине и Басовка Сумской области, а также районов населенных пунктов Тимофеевка, Ветеринарное, Глубокое, Песчаное, Гатище, Волчанск и Бочково в Харьковской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Выемки. Артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов на Купянском и Лиманском направлениях. Среди них – Колодезное, Двухлетняя, Западное, Петропавловка, Купянск, Кисловка и Каменка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Спорное и Северск на Донетчине.

в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Выемки. Артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов на Купянском и Лиманском направлениях. Среди них – Колодезное, Двухлетняя, Западное, Петропавловка, Купянск, Кисловка и Каменка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Спорное и Северск на Донетчине. В Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех. Однако наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника. В течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области. Обстрелял Миньковку, Орехово-Василовку, Бахмут, Часов Яр и Торец Донецкой области.

враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех. Однако наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника. В течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области. Обстрелял Миньковку, Орехово-Василовку, Бахмут, Часов Яр и Торец Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов, в частности: Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой области.

противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов, в частности: Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка Донецкой области.

в течение суток враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка Донецкой области. В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону. Обстрелял населённые пункты Времивка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Староукраинка и Чаривне, Запорожской области; Веселое, Берислав, Козацкое, Зеленовка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

противник продолжает вести оборону. Обстрелял населённые пункты Времивка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Староукраинка и Чаривне, Запорожской области; Веселое, Берислав, Козацкое, Зеленовка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и город Херсон. В Арменском и Джанкойском районах временно оккупированной территории АР Крым противник продолжает строительство фортификационных сооружений и окопов. К выполнению работ активно вовлекают гражданское население.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Также подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Наши ракетчики и артиллеристы в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 1 состав боеприпасов и 2 состава горюче-смазочных материалов врага.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.

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