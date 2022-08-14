ВСУ за выходные "приземлили" несколько вертолетов Ка-52, с которых россияне обстреливали Украину

Два разведывательно-ударных вертолета Ка-52 армии страны-террориста РФ удалось сбить украинским силам за эти выходные.

Качественную работу продемонстрировали подразделения зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Об этом информирует Группировка Объединенных сил в Facebook.

"Подразделения зенитно-ракетных войск оперативно — стратегической группировки войск "Хортица" добросовестно выполняют обязанности и в выходные дни, как результат, за субботу и воскресенье — два уничтоженных вертолета огневой поддержки Ка-52", — говорится в сообщении.

Напомним, в России сломали телевидение и транслировали данные о потерях с кадрами уничтоженной техники (видео).

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